محمد عامر يتأهل إلى دور الـ64 من بطولة كأس العالم للسلاح

تأهل محمد عامر لاعب منتخب مصر للسلاح إلى دور الـ 64 من بطولة كأس العالم لسلاح السيف المقامة حاليًا فى إسبانيا. كأس العالم لسلاح السيف المقامة حاليًا فى إسبانيا. جاء ذلك بعد فوزه على لاعب أوكرانيا بنتيجة 15-13 في المباراة التي جمعتهما اليوم وعلى لاعب بورتريكو بنتيجة 15-12.

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