غيابات بالجملة للاعبي الاتحاد أمام إنبي الليلة

تأكد غياب عدد من لاعبي فريق الاتحاد السكندري في لقاء اليوم أمام إنبي بالجولة 32 للدوري الممتاز. بالجولة 32 للدوري الممتاز. واللاعبون الغائبون الليلة لأسباب مختلفة هم: صبحى سليمان ومحمد عادل وبازوكا وتونى سليفا وهشام صلاح ومحمد جدو و دوادا وصبرى رحيل و فوزى الحناوى.

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