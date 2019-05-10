غيابات بالجملة للاعبي الاتحاد أمام إنبي الليلة

تأكد غياب عدد من لاعبي فريق الاتحاد السكندري في لقاء اليوم أمام إنبيبالجولة 32 للدوري الممتاز.
واللاعبون الغائبون الليلة لأسباب مختلفة
هم: صبحى سليمان ومحمد عادل وبازوكا وتونى سليفا وهشام صلاح ومحمد جدو و دوادا وصبرى رحيل و فوزى الحناوى.
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