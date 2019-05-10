18 لاعبا في قائمة الاتحاد السكندري للقاء إنبي

ضمت قائمة الاتحاد السكندري لخوض لقاء إنبي الليلة ضمن الجولة 32 لللدوري الممتاز 18 لاعبا حيث اختارهم حلمي طولان المدير الفني وهم. حراسة المرمى : الهانى سليمان و محمود الزنفلى الدفاع: أحمد توفيق و محمود شعبان و ولاس دسليفا ومحمد انور و سيد سالم و محمد ناصف و كريم الديب و محمود رزق. الوسط : نور السيد ،أحمد نبيل مانجا و خالد الغندور و كربم ممدوح و عمار حمدى الهجوم :تشوكا و رزاق سيسيه و خالد قمر.

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