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مواعيد تدريبات جودو الزمالك في رمضان

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أكد الدكتور أحمد حسانين المدرب العام  لجودو الزمالك أن مواعيد التدريبات لجميع الفرق بدءًا من مرحلة 4 سنوات وحتي

مرحلة العمومي خلال شهر رمضان ستكون أيام السبت والاثنين والأربعاء بداية من
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الساعة  الثامنة والنصف مساء وحتي 12 مساء.

وأضاف أن أماكن التدريبات ستكون في التراك.

كما أشار إلى أن جميع الفرق تستعد للموسم الجديد   بتدريبات اللياقة البدنية والكفاءات الفنية.

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