مواعيد تدريبات جودو الزمالك في رمضان

أكد الدكتور أحمد حسانين المدرب العام لجودو الزمالك أن مواعيد التدريبات لجميع الفرق بدءًا من مرحلة 4 سنوات وحتي مرحلة العمومي خلال شهر رمضان ستكون أيام السبت والاثنين والأربعاء بداية من مرحلة العمومي خلال شهر رمضان ستكون أيام السبت والاثنين والأربعاء بداية منالساعة الثامنة والنصف مساء وحتي 12 مساء. وأضاف أن أماكن التدريبات ستكون في التراك. كما أشار إلى أن جميع الفرق تستعد للموسم الجديد بتدريبات اللياقة البدنية والكفاءات الفنية.

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