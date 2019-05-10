أكد الدكتور أحمد حسانين المدرب العام لجودو الزمالك أن مواعيد التدريبات لجميع الفرق بدءًا من مرحلة 4 سنوات وحتيمرحلة العمومي خلال شهر رمضان ستكون أيام السبت والاثنين والأربعاء بداية من
وأضاف أن أماكن التدريبات ستكون في التراك.
كما أشار إلى أن جميع الفرق تستعد للموسم الجديد بتدريبات اللياقة البدنية والكفاءات الفنية.
كانت هذه تفاصيل خبر مواعيد تدريبات جودو الزمالك في رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.