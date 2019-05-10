أحمد عدلي يتأهل إلى بطولة كأس العالم الفردية للشطرنج

تأهل أحمد عدلي إلى بطولة كأس العالم الفردية للشطرنج 2019 بعد فوزه اليوم بالمركز الأول والميدالية الذهبية في بطولة المنطقة الأفريقية الثانية التي اختتمت في مدينة مومباسا في كينيا برصيد 8 نقاط من 9 جولات. 8 نقاط من 9 جولات. وفي بطولة السيدات جاءت المصريتان آلاء معتز وسهيلة عبدالمنعم في المركزين الثاني والثالث برصيد 6.5 نقطة لكل منهن خلف الأوغندية ( إيفي كلاري ) برصيد 7.5 نقطة. وترأس البعثة المصرية المهندس سامي يونس الذي شارك بفعالية في الاجتماع الفني وحفلي الافتتاح والختام وساهم في تعديل برنامج البطولة لمصلحة اللاعبين ووفر الأجواء المناسبة للبعثة المصرية لتحقيق هذه النتائج الإيجابية.

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