أكد طارق سعيد رئيس نادي الترسانة أنه تم الاتفاق مع علاء ميهوب لتولي الإدارة الفنية للشواكيش خلال الموسم المقبل، خلفا للجهاز الفني السابق بقيادة أحمدكشري.
وقال رئيس الترسانة في تصريحات خاصة ل "بوابة الوفد" ان المفاوضات مع علاء ميهوب جارية وتم الاتفاق على
وأعلن طارق سعيد أنه تقرر عقد مؤتمر صحفي يوم الخميس المقبل لإعلان تفاصيل تعاقد الترسانة مع علاء ميهوب بشكل رسمي.
كانت هذه تفاصيل خبر الترسانة يعلن تفاصيل التعاقد مع علاء ميهوب في مؤتمر صحفي الخميس المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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