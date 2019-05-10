الترسانة يعلن تفاصيل التعاقد مع علاء ميهوب في مؤتمر صحفي الخميس المقبل

أكد طارق سعيد رئيس نادي الترسانة أنه تم الاتفاق مع علاء ميهوب لتولي الإدارة الفنية للشواكيش خلال الموسم المقبل، خلفا للجهاز الفني السابق بقيادة أحمد

كشري.

وقال رئيس الترسانة في تصريحات خاصة ل "بوابة الوفد" ان المفاوضات مع علاء ميهوب جارية وتم الاتفاق على

الخطوط العريضة وهناك اجتماع اليوم مع علاء ميهوب للاتفاق بشكل نهائي حول كافة التفاصيل.

وأعلن طارق سعيد أنه تقرر عقد مؤتمر صحفي يوم الخميس المقبل لإعلان تفاصيل تعاقد الترسانة مع علاء ميهوب بشكل رسمي.