سلمي عاني تودع بطولة مانشستر المفتوحة للاسكواش

ودعت سلمى عاني بطولة مانشستر المفتوحة للاسكواش، بدور ثمن نهائي بعد خسارتها أمام الانجليزية اليسون ووترز . أمام الانجليزية اليسون ووترز . وخسرت عاني من الإنجليزية اليسون ووترز المصنفة السابعة علي العالم بنتيجة أشواط ٣-٢. الجدير بالذكر أن نور الطيب ستواجه الفرنسية كولين أومارد مساء اليوم.

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