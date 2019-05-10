شاهد..محمد سند ضمن فريق الأسبوع في الدورى الفرنسى لكرة اليد

اختير محمد سند نجم منتخب مصر لكرة اليد والمحترف بصفوف فريق نيم الفرنسي ضمن فريق الأسبوع 22 للدورى الفرنسى. وجاء اختيار ضمن فريق الأسبوع 22 للدورى الفرنسى. وجاء اختيارسند ضمن فريق الأسبوع بعد تألقه اللافت مع فريقه نيم وتسجيله 9 أهداف فى فوز نيم على نانت 36-33.

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