رياضة | محمد صلاح يفوز بجائزة جديدة مع ليفربول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد صلاح يفوز بجائزة جديدة مع ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي ليفربول الانجليزي، عبر موقعه على الإنترنت، فوز النجم المصري محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في الشهر بعد أدائه المذهل طوال أبريل.

وقال حساب ليفربول عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن صلاح خاض 6 مباريات وسجل 5 أهداف من بينهم هدف لا يصدق في شباك تشيلسي وله 2 أسيست أمام "كارديف وهدرسفيلد".

ويحتل نادي ليفربول حالياً المركز الثاني بجدول ترتيب فرق بطولة الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 94 نقطة بينما يأتي خلفه مانشستر سيتي برصيد 95 في الصدارة.

فيما يتواجد محمد صلاح في قائمة هدافي بطولة الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 22 هدفاً متفوقاً على أوباميانج وسيرخيو أجويرو وساديو ماني الذي يملك كل منهما 20 هدفاً.