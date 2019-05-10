رياضة | الكشف عن قائمة منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكشف عن قائمة منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، على أسماء لاعبي الفراعنة التي تستعد لنهائيات كأس الأمم الإفريقية.

ومن المقرر أن يعلن أجيري عن ضم 23 لاعبًا للقائمة النهائية التى سيخوض بها بطولة أمم أفريقيا، والتي تستضيفها مصر بالفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة.

ويرصد "الخليج 365 الرياضي" القائمة الأقرب للمنتخب الوطني بالبطولة وجاءت كالآتي:-

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حراسة المرمى : أحمد الشناوى – محمد الشناوى – محمود جنش

الدفاع :أحمد حجازي – باهر المحمدي – محمود علاء – أيمن أشرف – عمر جابر – أحمد المحمدي – محمد هاني – رجب بكار

خط الوسط : محمد النني – طارق حامد – نبيل عماد دونجا – عمرو وردة – تريزيجيه – محمد صلاح – عبد الله السعيد – وليد سليمان – عمرو السولية

الهجوم : أحمد حسن كوكا – مروان محسن – صلاح محسن.