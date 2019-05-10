رياضة | رمضانيات_كروية (5) .. بطولات أسعدت المصريين في شهر الصيام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رمضانيات_كروية (5) .. بطولات أسعدت المصريين في شهر الصيام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقدم "الخليج 365 الرياضي" سلسلة حلقات بعنوان "رمضانيات كروية" يستعرض خلالها أبرز الأحداث والأرقام والإحصائيات والمفارقات الكروية، وكذلك ذكريات كرة القدم المصرية عبر تاريخها الطويل، وذلك طوال شهر رمضان المبارك.

ونتناول في الحلقة الخامسة من "رمضانيات كروية" أبرز البطولات التي حققتها الأندية المصرية خلال شهر الصيام، سواء علي المستوي المحلي أو الإفريقي، والتي أسعدت جماهير الكرة المصرية.

1- الزمالك يعود بكأس الكؤوس الإفريقية من الكاميرون:

عام 2000 نجح فريق الزمالك في الفوز بكأس الكؤوس الإفريقية على حساب فريق كانون ياوندي الكاميروني، حيث فاز الفارس الأبيض في لقاء الذهاب بالقاهرة 4-1 والذي أقيم يوم 26 نوفمبر 2000، وخسر الزمالك بهدفين دون رد في لقاء الإياب بالكاميرون والذي أقيم يوم 13 رمضان الموافق 10 ديسمبر من نفس العام.

2- الأهلي يتوج باللقب الإفريقي بعد غياب 14 عامًا:

شهر رمضان المبارك كان شاهدًا على تتويج الأهلي بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2001 بقيادة الخواجة البرتغالي مانويل جوزيه، وأقيمت مباراة الذهاب بين الأهلي وصن داونز الجنوب إفريقي علي ملعب الأخير يوم 8 ديسمبر الموافق 22 رمضان، وانتهت بالتعادل 1-1 ليقترب المارد الأحمر من حصد اللقب.

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وفي لقاء الإياب الذي أقيم بالقاهرة يوم 21 ديسمبر 2001، الموافق 5 شوال فاز الأهلي بثلاثية نظيفة لـ"خالد بيبو" ليستعيد المارد الأحمر لقب بطولة دوري الأبطال بعد غياب 14 عامًا وتحديدًا منذ تتويجه باللقب عام 1987.

3- الزمالك يحصد آخر ألقابه الإفريقية:

فى يوم 10 رمضان من عام 2002 التقى الزمالك مع مازيمبى الكونغولى، في إياب الدور قبل النهائى من دورى أبطال أفريقيا، وفاز الزمالك 2-0، وتأهل للمباراة النهائية خاصة وأن لقاء الذهاب بين الفريقين كان قد انتهي بالتعادل 1-1.

وتقابل الزمالك مع الرجاء المغربي في المباراة النهائية للبطولة، وأقيم لقاء الذهاب بالمغرب يوم 30 نوفمبر 2002 الموافق 25 رمضان، واستطاع الفارس الأبيض خطف التعادل السلبي من بطل المغرب، ليقترب من اللقب الإفريقي، وبالفعل نجح الأبيض في الفوز في مباراة الإياب بهدف دون رد في اللقاء الذي أقيم يوم 13 ديسمبر الموافق 8 شوال.

4- ميدو يتوج بأول بطولة في مشواره التدريبي:

حصد أحمد حسام ميدو مدرب الزمالك السابق أول الألقاب في مسيرته التدريبية مع الفارس الأبيض، حيث توج ببطولة كأس مصر على حساب فريق سموحة بعدما تغلب عليه بنتيجة 1-0 في نهائي البطولة الذي اقيم يوم 19 يوليو 2014، الموافق 22 رمضان.