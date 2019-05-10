رياضة | حوار - ربيع ياسين: مصر قادرة على تحقيق بطولة الأمم الإفريقية.. ولاسارتي لا يستحق قيادة الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حوار - ربيع ياسين: مصر قادرة على تحقيق بطولة الأمم الإفريقية.. ولاسارتي لا يستحق قيادة الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قطاع الناشئين يحتاج للتطوير الكلي.

صالح جمعة معلم في الأهلي وعودته الصفقة الأبرز.

تاكيس أفضل مدرب بالدوري العام ولكنه لا يصلح للأهلي.

مصر قادرة على تحقيق بطولة الأمم الإفريقية.

جنش والشناوي الأقرب لحراسة مرمى الفراعنة، وعواد بن يتواجد.

السعيد أخطأ في الرحيل عن الأهلي والخطيب انتصر لمبادئه.

يعتبر ربيع ياسين نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، واحدًا من أفضل اللاعبين الذين شغلوا مركز الظهير الأيسر في الكرة المصرية.

وخاض ياسين، مع النادي الأهلي، 300 مباراة رسمية، حصل خلالها على 17 بطولة وهم 5 الدوري العام، 6 كأس مصر، و2 دوري أبطال أفريقيا، و3 بطولة كأس الكؤوس الأفريقية بالإضاقة إلى بطولة الأفروأسيوية.

كما شارك ياسين مع المنتخب الوطني، في 118 مباراة دولية، وساهم في الصعود إلى نهائيات كأس العالم بإيطاليا عام 1990.

وحرص "الخليج 365 الرياضي" على استضافة الكابتن ربيع ياسين مدرب منتخب الشباب السابق، والمدير الفني للمنتخب الوطني مواليد 2001، والتحدث معه حول الفترة المقبلة بالكرة المصرية، من خلال الندوة الآتية:-

في البداية.. حدثنا عن قيادة منتخب الشباب؟

توليت منتخب الشباب استعدادا للتصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية، وفور تولي المسؤولية بدأت أنا وجهازي المعاون، تجولنا في جميع محافظات مصر لانتقاء أفضل اللاعبين المميزين، للاستعانة بهم خلال الفترة المقبلة.

وما هو الهدف من وجود منتخب الشباب؟

الهدف هو بناء منتخب قوي للكرة المصرية، ومد المنتخبات الأوليمبي والأول، باللاعبين القادرة على خوض المباريات تحت الضغط الجماهيري، بالإضافة إلى التعود على الأجواء الإفريقية.

وهل تواجه صعوبة مع الأندية؟

الصعوبة لاتوجد في تعامل الأندية والجميع مرحب بترك اللاعبين خلال المعسكرات والمباريات، ولكن الصعوبة تأتي من جانب قطاعات الناشئين على مستوى جميع الأندية الكبيرة، لأنها لم تعد تقوم بدورها لما يدور فى قطاعات الناشئين حاليا، وعدم تطوير اللاعبين الصغار في ظل اعتماد الأندية أصبح مقتصر بنسبة كبيرة على الشراء الخارجي.

وكيف يتم تطوير قطاع الناشئين؟

لابد من تطوير المنظومة بشكل تام واعتبار الناشئ ثروة قومية، علينا الحفاظ عليها بحيث يتم توفير مدربين متميزين لتلك القطاعات، مع أفضلية التعاقد مع دكاترة تغذية لذلك السن تحديدا، لتوجيه اللاعبين في طريقة وتناول الأغذية وكمياتها.

وما دورك مع لاعبي منتخب الشباب؟

دوري هو أن أصنع لاعبا موهوبا قادرا على اللعب تحت ضغط والإحتراف الخارجي، من خلال التحدث معه في بداية المعسكر، حيث يعتبر اللاعب إنطوائي وقليل التحدث، وأبدأ معه بالجلسات حتي يصبح قادرا على خوض المباريات.

كيف ترى صعوبة تكوين منتخب للشباب؟

المهمة ليست سهلة فى ظل هذه الأجواء الصعبة، لأننى لست من نوعية المدربين التى تستسهل الأمور بالاعتماد فقط على المجموعة الموجودة فى الأندية الكبيرة المعروفة، بل أسعى للتنقيب دائما فى باقى الفرق بصرف النظر عن أسمائها ووضعها فى المسابقة، وأتلقى تقريرا دوريا من باقى المساعدين عن أى لاعب يبرز فى المباريات حتى يتم التركيز عليه ووضعه تحت المنظار ثم وضع القياسات اللازمة له.

كيف ترى مشاركة الفراعنة فى دورة اتحاد شمال أفريقيا الودية؟

التجربة ناجحة جدا وأفادت اللاعبين، حيث شارك بها عدد من المنتخبات القوية أبرزها الجزائر وتنزانيا، وقدمنا فيها مردودا طيب، وسنعالج الأخطاء التي وقعنا بها بالمرحلة المقبلة.

ما هى المكاسب من هذه الدورة؟

البطولة تمتاز بالتنوع بين المدارس المختلفة من خلال مشاركة المغرب وكينيا وتنزانيا والجزائر، وكل مدرسة تمتاز بخاصية سواء من خلال الاعتماد على القوة والسرعة أو الالتحامات أو المهارات والتكتيك، هذا إلى جانب إصرار اللاعبين وقياس مدى قدرتهم على الضغط النفسى.

وماهي خطط المرحلة المقبلة؟

تقدمت بمذكرة إلى مجدي عبدالغني عضو الجبلاية والمشرف على المنتخب، تضمنت خطة المباريات الودية والمعسكرات استعدادا للتصفيات المؤهلة للأمم الإفريقية.

هل واجهت أي مشاكل من جانب مسؤولي الجبلاية؟

إطلاقا، الجميع يعمل على تطوير المنتخب ومساعدة الجهاز الفني في توفير كل احتياجاته من معسكرات ومباريات ودية.

ما هي توقعاتك لبطولة الأمم الإفريقية بمصر؟

أعتقد أنها ستكون بطولة قوية جدا عن غيرها من البطولات السابقة، خاصة أنها سيشارك بها 24 منتخب لأول مرة في الكان.

هل المنتخب قادر على تحقيق البطولة؟

بالتأكيد، ولا بد من تحقيقها خاصة أن المنتخب يمتلك عدد من العناصر القوية والمحترفين وعلى رأسهم محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، بالإضافة إلى عامل الأرض والجمهور الحافز القوي لتحقيق اللقب القاري.

ما رأيك في قيادة أجيري للفراعنة؟

أعتقد أنه يسير بخطى جيدة حتى الآن وحقق نتائج جيدة منذ توليه المسئولية، وقادر على تحقيق المزيد بالفترة المقبلة.

وما رأيك في استبعاد عناصر الخبرة من المنتخب؟

لم تستمر طويلا وأعتقد أنه سيتم استدعاء بعض العناصر الخبرة بالبطولة الإفريقية، وعلى رأسهم عبدالله السعيد لاعب بيراميدز ووليد سليمان لاعب الأهلي، بسبب قدرتهم على تحمل الضغط والعبور بالبطولة إلى بر الأمان.

كيف يستفيد المنتخب من خدمات السعيد؟

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عبدالله السعيد، يعتبر أفضل لاعبي الدوري المصري ولا يتأثر بأي عوامل خارجية، بالإضافة إلى قدرته في نقل الكرة من الحالة الدفاعية إلى الحالة الهجومية بأقصى سرعة والتحكم في مستوى المباراة.

هل أخطأ عبدالله السعيد برحيله عن الأهلي؟

بالتأكيد أخطأ عندما خرج من الباب الضيق، ولكن الفلوس والأموال جعلته يتخذ قرار بالرحيل، ضاربا بعرض الحائط الحب الجماهيري الذي لاقاه بالقلعة الحمراء.

وكيف ترى تعامل مجلس الأهلي مع أزمته؟

مجلس الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، اتخذ القرار المناسب في رد اعتباره، وترسيخ مبادئ القلعة الحمراء، حتى لا تتكرر أزمته مع باقي اللاعبين، في النهاية فعل ما يريده وأعلى كلمته.

ما أسباب تدهور المستوى الفني للأهلي بالفترة الأخيرة؟

غياب الروح عن اللاعبين وعدم قدرة الجهاز الفني في التعامل، من أهم الأسباب التي ساعدت في هبوط المستوى وتحقيق نتائج سلبية.

هل تسرع مجلس الأهلي في رحيل كارتيرون؟

لا أعتقد ذلك، لأن مدرسة كارتيرون لا تتناسب مع فريق الأهلي، والذي يسعى لحصد جميع البطولات، ولا بد من وجود جهاز فني قوي بتلك المرحلة.

هل تعني أن لاسارتي لا يصلح لقيادة الفريق؟

لم أرى منه شئ يستحق أن يكون على رأس الجهاز الفني، وهو من تسبب في هزيمة الفريق بخماسية أمام صن داونز الجنوب إفريقي، لعدم الدراسة الكافية لطريقة لعبه أو تغير طريقة اللعب خارج الديار.

ما رأيك في تعاقد الأهلي مع حسين الشحات؟

الشحات لاعب مميز ووجوده داخل المنظومة الحمراء ستساعد الطرفين، أعتقد أنه يحتاج بعض الوقت للتأقلم خاصة أنه جاء بعد عدة تنازلات قدمها لارتداء القميص الأحمر، هو لاعب يمتاز بالروح القتالية والمهارة الفائقة.

كيف ترى عودة صالح جمعة للتشكيل الأساسي؟

دائما ما أطلق على صالح جمعة بالمعلم، وهو يستحق ذلك، وجوده في الملعب يطمئن من حوله والجهاز الفني، وعليه التمسك بتلك الفرصة، وعودته للطريق الصحيح أفضل صفقات الأهلي.

هل تتمنى انضمامه لصفوف المنتخب؟

بالتأكيد أتمنى تواجد لاعب مثل صالح بين صفوف الفراعنة، ولكن عليه الإستمرار في إلتزامه ومواصلة التألق وتثبيت أقدامه بتشكيل فريق الأهلي، حتى يتثنى له العودة مجددا لصفوف الفراعنة.

من هو أفضل مدرب بالدوري المصري؟

اليوناني جونياس تاكيس المدير الفني لفريق وادي دجلة.

هل تتمنى رؤيته في قيادة الأهلي؟

تاكيس من أفضل المدربين ولكنه لا يصلح للأهلي، ظروف المارد الأحمر تختلف عن غيرها من الأندية، هناك ضغط جماهيري ومنافسة على بطولات لذلك لا بد أن يقود الأهلي مدربا كبيرا قادر على تحقيق طموحات الجماهير.

هل الزمالك قادر على حصد الكونفدرالية؟

نعم قادر على تحقيقها فهو يمتلك لاعبين مميزة، ولكني أخشى عليه من مديره الفني.

هل تعني أن جروس لا يصلح للزمالك؟

جروس مدرب مميز، ولكن يعيبه التأخر في إجراء التبديلات والتكتف خلال المباراة عند تلقيه أي أهداف.

من سيحقق بطولة الدوري العام؟

الأهلي

من بطل الدوري الإنجليزي؟

أتمنى ليفربول ولكن الواقع يقرب مانشستر سيتي.

من بطل دوري أبطال أوروبا؟

ليفربول.

من أفضل مدرب بالدوري العام؟

جونياس تاكيس.

من الأقرب لحراسة مرمى المنتخب في الكان؟

أعتقد أنه سيتواجد الثلاثي محمود جنش وأحمد الشناوي ومحمد الشناوي.

هل ترى أن عواد لا يستحق الانضمام.

أكيد يستحق الإنضمام، ولكن الجهاز الفني يحتاج الأكثر جاهزية وأعتقد أن الثلاثي السابق سيكونوا الأقرب.

من قادر على منافسة مصر بالكان؟

أعتقد أن تونس والجزائر والمغرب، هما الأقرب للصراع على المنافسة لحصد اللقب.