رياضة | برشلونة يقرر التخلص من نجم الفريق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يقرر التخلص من نجم الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت وسائل الإعلام الإسبانية اليوم الجمعة أن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم قرر التخلي عن لاعبه البرازيلي فليبي كوتينيو خلال فترة الانتقالات المقبلة، وذلك بعدما ظهر الأخير بأداء باهتا للغاية، على عكس المتوقع، منذ انضمامه لصفوف النادي الكتالوني.

وأشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية إلى أن الأداء الذي ظهر به كوتينيو أصاب جماهير برشلونة ومسؤوليه بخيبة أمل كبيرة، نظرا لأنه يعد الصفقة الأغلى في تاريخ النادي، ولكنه لم يقدم المأمول منه.

وأوضحت الصحيفة أن بيع كوتينيو في الانتقالات الصيفية سيعود بنفع اقتصادي كبير على برشلونة، حيث سيوفر النادي الإسباني أموال "المزايا الإضافية" التي كان سيدفعها للنجم البرازيلي لو تقرر استمراره لوقت أطول مع النادي.

يذكر أن كوتينيو انضم لبرشلونة قبل عام ونصف العام مقابل 120 مليون يورو بالإضافة إلى 40 مليون يورو أخرى في صورة "مزايا مالية إضافية".

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ويحصل كوتينيو على مبلغ المزايا المالية الإضافية في حال تحققت بعض الاشتراطات، مثل التأهل إلى بطولة دوري أبطال أوروبا في العام الأول له مع الفريق، حيث يتقاضى مقابل ذلك خمسة ملايين يورو، وهو ما تحقق بالفعل.

كما يحصل النجم البرازيلي على خمسة ملايين يورو أخرى إذا تأهل أيضا في العام التالي إلى البطولة الأوروبية، وقد تحقق هذا أيضا، فيما يستحق خمسة ملايين يورو جديدة بعد أن تصل عدد مبارياته مع النادي الكتالوني إلى 25 مباراة، وقد تجاوز كوتينو هذا العدد.

ويتبقى الجزء الأكبر من المزايا المالية الإضافية، والبالغ 20 مليون يورو، رهنا بوصول عدد مشاركات النجم البرازيلي إلى 100 مباراة، هذا بالإضافة إلى الخمسة ملايين يورو الأخيرة التي يتقاضاها في حال فوز برشلونة بالكأس الأوروبية.

ولم يكن أحد يتوقع ألا يصل كوتينيو إلى المباراة المئة مع برشلونة، فقد وصلت عدد مشاركاته حتى الآن إلى 74 مباراة، وقد تزيد على أقصى تقدير هذا الموسم إلى 77 مباراة.

وبذلك تكبدت خزينة برشلونة حتى الآن في صفقة ضم كوتينيو 135 مليون يورو فقط، حيث لن تصل هذه القيمة إلى مبلغ الـ 160 مليون يورو إلا في حال بقاء اللاعب البرازيلي لموسم إضافي جديد مع النادي الإسباني، وهو الأمر الذي تعتريه شكوك قوية.