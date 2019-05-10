رياضة | خاص - الكشف عن حقيقة مفاوضات الأهلي مع "الورافلي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص - الكشف عن حقيقة مفاوضات الأهلي مع "الورافلي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى مسؤولي النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، ما تردد مؤخرًا عن الدخول في مفاوضات مع سند الورافلي مدافع الرجاء البيضاوي المغربي، للحصول على خدماته بالصيف المقبل.

وقال مصدر داخل الفريق في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 الرياضي"، "الجهاز الفني بقيادة الأوروجواياني مارتن لاسارتي المدير الفني، لم يحدد متطلباته حتى الآن، وتم عرض اللاعب بالفعل من أحد الوكلاء، ولكن الأمر لم يتعدى ذلك الحد".

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وأضاف المصدر، " هناك جلسة ستجمع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي مع المدير الفني، لمعرفة متطلباته للموسم الجديد وأسماء الراحلين".

واختتم المصدر، "أعتقد أن الفريقه لديه مدافعين، خاصةً بعد اقتراب سعد سمير من العودة عقب تعافيه من الإصابة، ولن يتم التطرق لملف التعاقد مع المدافع الليبي".

ويقدم الليبي سند الورافلي لاعب أهلي طرابلسي الليبي والمعار إلى الرجاء المغربي، مستويات مميزة مع فريقه المغربي وساهم في التتويج بلقب الكونفدرالية، الموسم الماضي".