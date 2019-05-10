رياضة | بيتر تشيك يعتزل كرة القدم بعد نهائي اليوروباليج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيتر تشيك يعتزل كرة القدم بعد نهائي اليوروباليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الحارس التشيكي بيتر تشيك أنه سيسدل الستار على مسيرته الكروية عقب المباراة النهائية للدوري الأوروبي .

ويخوض تشيك البالغ من العمر 36 عاما المباراة النهائية للدوري الأوروبي مع فريقه ارسنال أمام تشيلسي في مواجهة إنجليزية خالصة يوم 29 أيار/مايو الجاري في باكو.

وقال تشيك بعد الفوز على فالنسيا الإسباني 4 /2 مساء الخميس في إياب المربع الذهبي للدوري الأوروبي 4 /2 "دائما تكون هناك أيام تظهر فيها بشكل جيد وتسعى للاستمرار في الملاعب، لكني فكرت في قراري هذا لفترة طويلة".

والمح تشيك في وقت سابق هذا العام إلى رغبته في الاعتزال بعد تراجع مشاركاته في ارسنال لصالح زميله الألماني بيرند لينو الذي بات الحارس الأساسي للفريق الإنجليزي.