انت الان تتابع تفاصيل خبر آرسنال VS تشيلسي.. نهائي لندني بالدوري الأوروبي والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 10 مايو 2019 06:53 مساءً - بلغ آرسنال الإنجليزي نهائي بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم؛ بعدما جدد فوزه على فالنسيا الإسباني بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جرت مساء الخميس، على ملعب "مستايا"، في إياب "المربع الذهبي".

وضرب آرسنال موعداً نارياً في نهائي "يوروبا ليغ"؛ إذ سيواجه جاره اللدود تشيلسي في "ديربي لندني خالص"، في العاصمة الأذرية باكو، في الـ29 من الشهر الجاري.

وبالعودة إلى المباراة الأولى، دخل "خفافيش" فالنسيا اللقاء بقوة، وافتتحوا التسجيل عبر الفرنسي كيفن غاميرو في الدقيقة السابعة، لكن الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ سرعان ما أخمد ثورة الإسبان بهدف التعديل، بعد مرور 17 دقيقة من اللعب.

وبعد العودة من استراحة ما بين الشوطين وضع الفرنسي ألكسندر لاكازيت فريقه اللندني في المقدمة بهدف ثانٍ، في الدقيقة الـ50، قبل أن يعود غاميرو لهزّ شباك "المدفعجية" بعد 8 دقائق فقط.

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وقضى أوباميانغ على آمال فالنسيا في انتزاع بطاقة التأهل بتسجيله هدفين آخرين لآرسنال، جاء الأول في الدقيقة الـ69، في حين أتى الثاني قبل دقيقتين من صافرة النهاية، ليتأهل فريق المدرب الإسباني المتمرس أوناي إيمري إلى النهائي القاري.

وينتظر الفريق اللندني في النهائي مواطنه تشيلسي، الذي تخطى عقبة ضيفه آينتراخت فرانفكورت الألماني بركلات الترجيح بنتيجة (4-3)، بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بهدف لمثله.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل (1-1)، وهو ما فرض على الفريقين الذهاب إلى أشواط إضافية في البداية، ثم الاحتكام إلى ركلات الترجيح في نهاية المطاف.

وضع روبن لوفتوس-تشيك "البلوز" في المقدمة بهدف أول في الدقيقة الـ28، وعادل المهاجم الصربي لوكا يوفيتش النتيجة لفرانكفورت في الدقيقة الـ49.

ولعب الحارس الإسباني كيبا أريزابالاغا دور البطولة؛ بعدما تصدى بمهارة لركلتي ترجيح للألمان، ليحمل فريقه على كتفيه إلى المباراة النهائية، المقررة أواخر هذا الشهر.