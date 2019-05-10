شكرا لقرائتكم أحمد حمودى يقترب من العودة لسموحة فى الصيف... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اقترب أحمد حمودى لاعب الأهلى الحالى وسموحة السابق من العودة للنادى السكندرى خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ويعد نادى سموحة هو المحطة المقبلة للاعب حال رحل عن الأهلى فى الصيف القادم، لاسيما وأن اللاعب يفضله عن أى نادى باعتباره النادى الذى شهد تألقه وتوهجه بالملاعب فبل الاحتراف فى بازل السويسرى.

وخاض حمودى عدد من التجارب فى أندية سموحة وبازل السويسرى ثم الزمالك والباطن السعودى وأخيراً الأهلى.