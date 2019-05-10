شكرا لقرائتكم علاء عبد العال يرفض ترحيل مواجهة الداخلية أمام الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال علاء عبد العال المدير الفني للداخلية إن الجميع يقف مع الزمالك في مهمته الوطنية في منافساته بالكونفدرالية الأفريقية ولا يوجد لديه خلافا حول ذلك ولكنه أكد إنه قام بإعداد فريقه لخوض مواجهة الزمالك في موعدها المحدد لها وهو الأحد المقبل في الجولة 32 بالدوري الممتاز، مبديا عدم استعداده لترحيل اللقاء.

تابع علاء عبد العال لليوم السابع:"قمنا بحجز فندق لدخول معسكر غدا استعدادا لمواجهة الزمالك يوم الأحد وأي تأجيل سيضر بمصلحتنا خاصة إنه مازال لدينا الأمل فى السعي نحو البقاء بالدوري ولدينا مواجهة أخري مع الإسماعيلي يوم الجمعة القادم في السويس فكيف نوافق علي ترحيل لقاء الزمالك؟".

شدد المدير الفني للداخلية إنه لا يوجد جديد لديه بشأن موعد مباراته مع الزمالك وخاض استعداداته للمباراة بشكل طبيعي حيث خاض مرانه قبل الأخير عصر اليوم علي ملعب أكاديمية الشرطة بالعباسية لانشغال الملعب مساء اليوم باستضافة مواجهة الإنتاج الحربي والإسماعيلي فى الدوري.

اختتم عبد العال في ختام تصريحاته إنه يطالب فقط بمراعاة مصالح جميع الأندية، مشددا إن فريقه أهدر العديد من النقاط لعدم التوفيق ويسعي للحفاظ علي حظوظه في المتبقي من الموسم