سوبر كورة.. أكلات الرياضيين المفضلة.. اعرف مصطفى عفروتو بيحب ياكل ايه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصطفى عفروتو نجم النادى الأهلى ومنتخب مصر سابقًا، عن وجبته المفضلة والتى يعشقها بشكل يومى خلال شهر رمضان. للتعرف على التفاصيل ، اضغط هنا Advertisements

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