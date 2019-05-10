أهم 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الجمعة 10 مايو 2019 ، العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها ، آخر كلام.. مباراة الزمالك والداخلية بحكام مصريين ،علاء ميهوب مديرا فنيا للترسانة .

آخر كلام.. مباراة الزمالك والداخلية بحكام مصريين

كشف مسئولو اتحاد الكرة أنه تقرر بصفة نهائية تعيين حكام مصريين لمباراة الزمالك والداخلية المقرر لها الأحد، بناءً على طلب مسئولى الزمالك، بعدم اختيار أجانب لتلك المباراة.

علاء عبد العزيز مديرا تنفيذيا للجبلاية بسبب "عمرة" سويلم

أسند مجلس إدارة اتحاد الكرة منصب المدير التنفيذى إلى علاء عبد العزيز مدير العلاقات العامة ومدير المنتخب الأوليمبى.

عاشور حكماً لمباراة المصرى والحدود.. وجريشة للإنتاج والإسماعيلى

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أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم أسماء حكام مباريات اليوم، الجمعة، بالجولة 32 للدورى الممتاز

الزمالك يبحث عن عرض لرحيل بوطيب فى الصيف

بدأ مسئولو نادى الزمالك فى تكثيف البحث عن عرض لرحيل المغربى خالد بوطيب مهاجم الفريق الكروى الأول، خلال فترة الانتقالات الصيفية فى نهاية الموسم الجارى، خاصة وأن اللاعب لم يقدم المردود الطيب منذ أن ارتدى قميص الأبيض، وتعرض للعديد من الانتقادات، لاسيما وأن عمر السعيد قدم أداء جيد وقوى منذ أن حصل على الفرصة الحقيقية، وذلك عقب تعرض خالد بوطيب للإصابة فى الركبة والتى أدت لغيابه عن مباريات فريقه الماضية، الأمر الذى منح السعيد فرصة الظهور والتعبير عن إمكانياته.

عمر جابر ظهير أيسر وأيمن فى امم افريقيا 2019

استقر الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة المكسيكى خافيير أجيرى، على ضم عمر جابر لاعب بيراميدز للمشاركة فى امم افريقيا 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين.

يناقش الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى بقيادة خافيير أجيرى، بعض الخطط الفنية والتكتيكية التى سيتدرب عليها فى المعسكر الأخير قبل بطولة أمم افريقيا التى تستضيفها مصر فى الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين.

علاء ميهوب مديرا فنيا للترسانة

تعاقد مجلس إدارة الترسانة، مع علاء ميهوب مدرب الأهلى السابق، لتولى القيادة الفنية للفريق، خلفا لفاروق جعفر الذى اعتذر عن استكمال مهام عمله مع الفريق بعد قبولها بثلاثة أيام فقط.