شكرا لقرائتكم خبر عن فتوى رمضان (5).. تعرف على رأى الشيخ أحمد كريمة حول كرة القدم.. سوبر كورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل موقع "سوبركورة" مع الدكتور أحمد كريمة الأستاذ بجامعة الأزهر لمعرفة رأيه فى بعض الأمور، التى أثارت الجدل داخل ملاعب كرة القدم. تعرف على رأي الشيخ أحمد كريمة لـ"سوبر كورة" فى مسألة هل كرة القدم تعد حراما.. اضغط هنا Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فتوى رمضان (5).. تعرف على رأى الشيخ أحمد كريمة حول كرة القدم.. سوبر كورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.