شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عامر يتأهل إلى دور الـ64 فى كأس العالم للسيف بإسبانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأهل محمد عامر لاعب المنتخب الوطنى للسلاح إلى دور الـ64 بكأس العالم للسيف المقام فى أسبانيا عقب فوزه على بطلا بورتوريكو وأوكرانيا. Advertisements وتشارك مصر فى هذه البطولة بـ4 لاعبين وهم كلا من محمد عامر ومنال سامر وأحمد عمر وزياد السيسى. يذكر أن عامر وسامر وعمر يشاركون على نفقة الاتحاد، بينما يشارك زياد السيسى فى هذه البطولة على نفقته الخاصة .

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