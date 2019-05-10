شكرا لقرائتكم خبر عن علاء عبد العال: كلنا مع الزمالك فى مهمته.. ولكن ليس على حساب مصلحتنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال علاء عبد العال المدير الفني للداخلية إن الجميع يقف مع الزمالك في مهمته الوطنية في منافساته بالكونفدرالية الأفريقية ولا يوجد لديه خلاف فى ذلك، ولكنه أكد أنه قام بإعداد فريقه لخوض مواجهة الزمالك في موعدها المحدد لها وهو الأحد المقبل في الجولة 32 بالدوري الممتاز، مبديا عدم استعداده لترحيل اللقاء.

تابع علاء عبد العال لليوم السابع:"قمنا بحجز فندق لدخول معسكر غدا استعدادا لمواجهة الزمالك يوم الأحد وأي تأجيل سيضر بمصلحتنا خاصة أنه ما زال لدينا الأمل فى السعي نحو البقاء بالدوري، ولدينا مواجهة أخرى مع الإسماعيلي يوم الجمعة القادم في السويس فكيف نوافق على ترحيل لقاء الزمالك؟".

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شدد المدير الفني للداخلية أنه لا يوجد جديد لديه بشأن موعد مباراته مع الزمالك وخاض استعداداته للمباراة بشكل طبيعي حيث خاض مرانه قبل الأخير عصر اليوم على ملعب أكاديمية الشرطة بالعباسية لانشغال الملعب مساء اليوم باستضافة مواجهة الإنتاج الحربي والإسماعيلي فى الدوري.

اختتم عبد العال تصريحاته إنه يطالب فقط بمراعاة مصالح جميع الأندية، مشددا إن فريقه أهدر العديد من النقاط لعدم التوفيق ويسعي للحفاظ علي حظوظه في المتبقي من الموسم.