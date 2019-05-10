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شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مواجهة الغردقة .. 7 أرقام لـ " المقاولون والجونة " فى الدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تترقب الجماهير المتابعة للدورى المصرى الممتاز المواجهة المنتظرة بين فريقا المقاولون العرب و الجونة و المقرر لها العاشرة مساء اليوم ضمن منافسات الجولة 32 لمسابقة الدوري العام على ستاد الجونة .
يسعى كلا لافريقان إلى تحقيق الثلاث نقاط لتعويض خسارة نقطتين لكل منهما فى الظهور الأخير ، حيث تعادل مؤخرا الجونة سلبيا مع سموحة ، بينما تعادل المقاولون مع الداخلية 2 / 2 .
و يرصد الخليج 365 7 أرقام لـ " المقولون و الجونة " فى الدورى الممتاز بالجدول التالى :
المقاولون و الجونة
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