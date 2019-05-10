شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مواجهة المكس.. 7 أرقام لـ "الاتحاد وإنبى" فى الدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنتظر جماهير الإسكندرية المواجهة المنتظرة بين فريقى الاتحاد السكندرى وإنبى والمحدد لها العاشرة مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 32 لمسابقة الدوري العام على ستاد حرس الحدود بالمكس .

يخوض الاتحاد السكندرى اللقاء بحثل عن الثلاث نقاط لمواصلة الصحوة بعد التأهل إلى قبل نهائى كأس مصر على حساب الإسماعيلى، بينما يطمح إنبى فى مواصلة النتائج الإيجابية بعد الفوز على بتروجت فى أخر ظهور بالدورى .

و يرصد الخليج 365 7 أرقام لـ " الإتحاد و إنبى " فى الدورى الممتاز بالجدول التالى :