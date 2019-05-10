شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مواجهة الشرطة.. 7 أرقام لـ "الإسماعيلى والإنتاج" فى الدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تترقب جماهير الدراويش المواجهة المنتظرة بين فريقى الإسماعيلى والإنتاج الحربى والمحدد لها العاشرة مساء اليوم الجمعة فى إطار منافسات الجولة 32 لمسابقة الدوري العام على استاد كلية الشرطة بالعباسية.

وتشهد هذه المباراة صراعا بين الفريقين من أجل حصد الثلاث نقاط بعد خسارة كل منهما فى الظهور الأخير ، حيث خسر الدراويش من حرس الحدود بهدف دون رد وخسر الانتاج من المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف .

و يرصد الخليج 365 7 أرقام لـ " الإسماعيلى و الإنتاج " فى الدورى الممتاز بالجدول التالى :

Advertisements