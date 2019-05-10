- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مواجهة الشرطة.. 7 أرقام لـ "الإسماعيلى والإنتاج" فى الدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تترقب جماهير الدراويش المواجهة المنتظرة بين فريقى الإسماعيلى والإنتاج الحربى والمحدد لها العاشرة مساء اليوم الجمعة فى إطار منافسات الجولة 32 لمسابقة الدوري العام على استاد كلية الشرطة بالعباسية.
وتشهد هذه المباراة صراعا بين الفريقين من أجل حصد الثلاث نقاط بعد خسارة كل منهما فى الظهور الأخير ، حيث خسر الدراويش من حرس الحدود بهدف دون رد وخسر الانتاج من المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف .
و يرصد الخليج 365 7 أرقام لـ " الإسماعيلى و الإنتاج " فى الدورى الممتاز بالجدول التالى :
الإسماعيلى و الإنتاج الحربى
كانت هذه تفاصيل خبر قبل مواجهة الشرطة.. 7 أرقام لـ "الإسماعيلى والإنتاج" فى الدورى الممتاز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.