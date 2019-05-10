سوبر كورة: لطفى يفضل العودة لإنبي عن المقايضة مع عامر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفضل على لطفى حارس مرمى الأهلى العودة إلى ناديه السابق إنبى حال رحيله عن الأهلى فى الانتقالات الصيفية القادمة عن الدخول فى صفقة تبادلية.

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