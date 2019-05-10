شكرا لقرائتكم خبر عن اعرفها معانا.. "البادل" 3 مضارب فى لعبة واحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الرياضة لا تقتصر على ألعاب بعينها تلك التى نعرفها عبر الشاشات أو التى نتابعها من خلال الأخبار المقروءة والمسموعة، بل هناك ألعاب أخرى يكاد لا يعرفها الكثير منا، نظرا لغرابتها أو لعدم ممارستها فى مصر.

الخليج 365 يلقى الضوء على هذه الرياضات من خلال التقرير التالى:



بطولة بادل

رياضة البادل..

وهى رياضة تربط بين ثلاثة ألعاب وهى الاسكواش والتنس والراكت، ولكن تختلف فى جوهرها من حيث القواعد التى تحكمها، وأسلوب اللعب، كما تتكون اللعبة من أربعة أفراد، اثنان ضد اثنان، داخل ملعب مربع الشكل، له سور حديدى محاط بزجاج وبه شبكة فى منتصف الملعب، وبالنسبة للجزء الخاص بالتنس وتتطلب ممارستها استخدام مضارب صلبة لا تحتوى على أوتار على أرض ملعب أصغر حجماً من ملعب التنس العادى.



لعبة البادل

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هذه الرياضة بدأت فى أواخر الستينيات بإسبانيا، ولم تحقق انتشارا كبيرا إلا فى التسعينيات، وفى البداية كانت هذه اللعبة مخصصة للطبقات الارستقراطية ولكنها انتشرت بعد ذلك وأصبحت من الألعاب الشعبية.



البادل

والبادل أكثر مرونة وسهولة من لعبتى الاسكواش والتنس، ولا تشترط فئة عمرية معينة، ولكنها تتطلب المرونة البدنية على الرغم من صغر ملعبها مقارنة بالرياضيات الشبيهة.