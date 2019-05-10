عضو مجلس الإسماعيلي لـ سوبر كورة: إبراهيم عثمان ظلم عبد ربه وطفّش ديسابر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "قدمت استقالتى عشان الوعود اتبخرت..ديسابر لم يهرب من الاسماعيلى وإبراهيم عثمان سبب رحيله ..احنا سبب خسارة الدوري..بعرف قرارات المجلس من المواقع الالكترونية..سحب سيارة وهاتف سيدومير لا يليق بالقلعة الصفراء..بامبو والقيصر اتظلموا..بهذه المفاجآت الصادمة فجر مصطفى أميرو عضو مجلس إدارة النادى الاسماعيلى الذى تقدم بالاستقالة من منصبه منذ ساعات قليلة ، قنابل موقوتة فى حواره مع "سوبر كورة" لمتابعة حوار مصطفى أميرو مع "سوبر كورة" أضغط هنا

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