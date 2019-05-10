كتب: ضياء السقا
يستضيف الأهلي، نظيره سموحة، في العاشرة مساء السبت، على استاد بتروسبورت، في الجولة 32 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.
وحقق الأهلي فوزا مستحقا الإسبوع الماضي، على النجوم بهدفين دون رد.
ويحتل المارد الأحمر المركز الأول بـ67 نقطة، من 29 مباراة، متفوقا على بيراميدز الوصيف بنقطتين، وبفارق 4 نقاط عن الزمالك الثالث، فيما يقبع سموحة في المركز الـ21 بـ35 نقطة.
التشكيل والغيابات
يغيب عن الأهلي كل من محمد محمود وكريم نيدفيد وسعد الدين سمير ومحمود وحيد وحسام عاشور ومحمد هاني وعمرو جمال وإسلام محارب بسبب الإصابة، ومحمد نجيب وأحمد علاء وأحمد حمودي ومحمد شريف لأسباب فنية.
التشكيل المتوقع للأهلي:
الحارس: الشناوي
الدفاع: أحمد فتحي - ياسر إبراهيم- أيمن أشرف- معلول
الوسط: عمرو السولية- حمدى فتحى- صالح جمعة- رمضان صبحي- جيرالدو أو وليد سليمان
الهجوم: أزارو
القنوات الناقلة
تذاع مباريات الدوري على قناتي أون سبورت، والنيل سبورت.
كانت هذه تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي وسموحة.. والقنوات الناقلة.. والتشكيل والغيابات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.