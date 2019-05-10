موعد مباراة الأهلي وسموحة.. والقنوات الناقلة.. والتشكيل والغيابات

كتب: ضياء السقا

يستضيف الأهلي، نظيره سموحة، في العاشرة مساء السبت، على استاد بتروسبورت، في الجولة 32 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وحقق الأهلي فوزا مستحقا الإسبوع الماضي، على النجوم بهدفين دون رد.

ويحتل المارد الأحمر المركز الأول بـ67 نقطة، من 29 مباراة، متفوقا على بيراميدز الوصيف بنقطتين، وبفارق 4 نقاط عن الزمالك الثالث، فيما يقبع سموحة في المركز الـ21 بـ35 نقطة.

التشكيل والغيابات

يغيب عن الأهلي كل من محمد محمود وكريم نيدفيد وسعد الدين سمير ومحمود وحيد وحسام عاشور ومحمد هاني وعمرو جمال وإسلام محارب بسبب الإصابة، ومحمد نجيب وأحمد علاء وأحمد حمودي ومحمد شريف لأسباب فنية.

التشكيل المتوقع للأهلي:

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الحارس: الشناوي

الدفاع: أحمد فتحي - ياسر إبراهيم- أيمن أشرف- معلول

الوسط: عمرو السولية- حمدى فتحى- صالح جمعة- رمضان صبحي- جيرالدو أو وليد سليمان

الهجوم: أزارو

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تذاع مباريات الدوري على قناتي أون سبورت، والنيل سبورت.