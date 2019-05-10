الكشف عن أسعار تذاكر مباراة الهلال والاتفاق

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أعلن نادي الاتفاق عن أسعار تذاكر مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام نادي الهلال في بطولة الدوري السعودي.
الاتفاق سيواجه الهلال مساء يوم السبت على استاد الأمير محمد بن فهد في الجولة التاسعة والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وجاء أسعار تذاكر لقاء الاتفاق والهلال كالتالي...
- الموحدة 50 ريال
- الدرجة الممتازة 300 ريال
- المقصورة 1500 ريال
على يبدأ البيع مساء اليوم الجمعه من 9:30 حتى 1:30 صباحاً في ملعب الأمير محمد بن فهد ومتجر نادي الاتفاق.
يذكر أن الهلال يحتل وصافة ترتيب الدوري برصيد 63 نقطة بينما يتواجد الاتفاق في المركز العاشر برصيد 33 نقطة.
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