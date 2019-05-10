أكد محمد عبد المنصف حارس مرمى وادي دجلة أن طريقة لعب فريقه لا تعرف التطفيش وإنما تعتمد على بناء الهجمات. وقال عبد المنصف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كورة كل يوم الذي يقدمه الإعلامي كريم شحاتة عبر شاشة الأولى: « طريقة لعب دجلة مثل برشلونة ومانشستر سيتي تعتمد على بناء الهجمات بداية من حارس المرمى» وأضاف: « مباريات الأهلي والزمالك تحظى بأعلى نسب مشاهدة ومن مصلحتي الظهور بشكل جيد فيهما» وأشار: « تاكيس جونيس المدير الفني لدجلة أول من طالبني بعد الخطأ بعدم تشتيت الكرة وبناء الهجمة» وخسر وادي دجلة أمام الزمالك بهدفين مقابل هدف ضمن مؤجلات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عبد المنصف: دجلة لا يعرف التطفيش ونلعب مثل السيتي وبرشلونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.