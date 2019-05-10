جيرو: لا مجال للمشاعر أمام آرسنال

قال الفرنسي أوليفييه جيرو، مهاجم تشيلسي، إنه سيكون من الرائع مواجهة آرسنال، فريقه السابق، في نهائي الدوري الأوروبي، مضيفا أنه لن يكون هناك أي مجال للمشاعر في تلك المواجهة بالعاصمة الأذربيجانية، باكو.

واضطر تشيلسي لخوض وقت إضافي قبل أن يفوز 4-3 بركلات الترجيح على آينتراخت فرانكفورت الألماني لينجح في تخطي الدور قبل النهائي الليلة الماضية، بينما تأهل آرسنال بعد فوز سهل على فالنسيا الإسباني بنتيجة 7-3 في مجموع المباراتين.

وانضم جيرو، الذي أمضى أكثر من 5 مواسم في صفوف آرسنال، إلى تشيلسي في يناير/ كانون الثاني 2018 وشارك مرتين في مواجهة فريقه السابق، لكنه لم يشارك أساسيا في كلتا المباراتين كما لم ينجح في هز الشباك.

ويأمل اللاعب البالغ من العمر 32 عاما أن يحالفه الحظ في ثالث مرة يشارك فيها حين يلتقى الفريقان في نهائي الدوري الأوروبي في 29 مايو/ أيار الجاري.

وقال اللاعب الفرنسي الفائز مع منتخب بلاده بكأس العالم 2018: "حظيت باستقبال جيد حين لعبت أمام آرسنال على ملعبه. يحتاج اللاعب إلى حسن التعامل مع مثل هذه اللحظات".

وواصل: "ستكون مباراة فريدة من نوعها بالنسبة لي لكنني سأنحي هذا جانبا وسأحاول أن أتناسى اسم الفريق الذي ألعب ضده".

وسجل جيرو 105 أهداف مع آرسنال في مختلف المسابقات وهز الشباك 10 مرات مع تشيلسي في الدوري الأوروبي هذا الموسم ليصبح هداف البطولة حتى الآن.

لكن جيرو أخفق في زيادة رصيده من الأهداف خلال مباراة الدور قبل النهائي أمام فرانكفورت.

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وقال: "لم تكن أفضل مباراة لي (ضد فرانكفورت) ولكنني سأحاول دائما أن أبذل قصارى جهدي لصالح الفريق وهو ما أفعله أيضا في التدريبات لأظهر للمدرب أنني لا زلت مستعدا".

وتحدثت وسائل إعلام عن رحيل جيرو، الذي سينتهي عقده في نهاية يونيو/ حزيران المقبل، عن ستامفورد بريدج، وقال اللاعب إنه لم يتخذ قرارا بشأن مستقبله بعد.

ويتضمن عقد جيرو، خيار التمديد لمدة عام واحد إذا رغب تشيلسي في الاحتفاظ به.

وسيكون نهائي الدوري الأوروبي فرصة سانحة أمام جيرو للتتويج ببطولة مع تشيلسي للمرة الثانية.

وخسر تشيلسي نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية هذا الموسم أمام مانشستر سيتي في فبراير/ شباط الماضي، لكن جيرو كان ضمن تشكيلة الفريق الذي توج بكأس الاتحاد الإنجليزي الموسم الماضي تحت قيادة المدرب السابق، الإيطالي أنطونيو كونتي.

وأضاف: "عمري 32 عاما وما زلت أشعر بالنهم لحصد المزيد من الألقاب".

وختم: "نريد أن نصنع التاريخ وأرغب في الفوز بالبطولة الثانية مع تشيلسي. لدينا فريق جيد للغاية ونستحق التتويج باللقب".