رسميا.. هدف ميسي فى ليفربول الأفضل بنصف نهائي دورى الأبطال

اختير هدف النجم الأرجنتينى ليونيل ميسي لاعب نادى برشلونة الإسبانى فى مرمى نادى ليفربول الإنجليزي، أفضل هدف فى مواجهات نصف نهائي دورى أبطال أوروبا.

وسجل ميسي هدفا خرافيا فى مرمى ليفربول خلال لقاء الذهاب الذى جمع الناديين على ملعب "كامب نو"، وانتهى بفوز البارسا بثاثية نظيفة، إذ جاء هدف البرغوث من ضربة حرة مباشرة نفذها بطريقة رائعة، فشل أليسون حارس الريدز فى التصدى لها.

ولم يمنع هدف النجم الأرجنتيني الرائع، فى خروج البارسا من نصف نهائي دورى الأبطال، بعد تلقيه خسارة قاسية فى لقاء الإياب الثلاثاء الماضى، فى معقل الريدز "أنفيلد"، برباعية نظيفة.

وتفوق هدف ميسي فى شباك ليفربول على أهداف الثلاثى البرازيلى لوكاس مورا لاعب توتنهام فى مرمى أياكس، البلجيكي ديفوك أوريجى لاعب ليفربول فى مرمى برشلونة والنجم المغربى حكيم زياش لاعب اياكس فى مرمى توتنهام.

ويتصدر النجم الأرجنتيني صدارة هدافى دورى أبطال أوروبا هذا الموسم برصيد 12 هدفا، وأصبح قريبا من التتويج بلقب هداف البطولة، خاصة مع وداع أغلبية منافسيه البطولة.