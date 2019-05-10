برشلونة يبدأ التحضير لمباراة خيتافي

عاد لاعبو برشلونة، اليوم الجمعة، لخوض التدريبات الجماعية، بعد راحة لمدة يومين، عقب الهزيمة غير المتوقعة، الثلاثاء الماضي، أمام ليفربول في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وغاب عن المران، لويس سواريز، الذي خضع لجراحة الليلة الماضية في الركبة اليمنى، بعد مشكلات كانت تواجهه منذ عامين.

وسيغيب سواريز عن نهائي كأس الملك المقرر أمام فالنسيا على ملعب بينيتو فيامارين في إشبيلية، في 25 مايو/آيار الجاري، ويتوقع أن يتعافى لبطولة كوبا أمريكا.

وبدأ اللاعبون المتاحون في الفريق الأول، الاستعداد لمباراة خيتافي، المقررة الأحد المقبل، والتي سيختبر فيها الفريق الكتالوني، رد فعل الجماهير عقب الخروج من دوري الأبطال.

وسيجري الفريق مرانا آخر، غدًا السبت، يعقبه مؤتمر صحفي للمدرب إرنستو فالفيردي.