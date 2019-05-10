شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم المدينة» يُنهى استعداده للمشاركة في نهائيات دوري المدارس والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (المدينة المنورة)

أنهت مدارس ابن هشام المتوسطة والمأمون الثانوية أبطال منطقة المدينة المنورة لدوري المدارس لكرة القدم، استعداداها للمشاركة في نهائيات دوري المدارس التي سوف تقام بمحافظة جدة خلال الفترة 5- 18 رمضان بمشاركة 16 منطقة في كل مرحلة.

ويترأس وفد منطقة المدينة المنورة المشرف التربوي بتعليم المدينة الدكتور عبدالعزيز حضيري العروي، برفقة قائد مدرسة ابن هشام المتوسطة سعيد الزهراني، والمدربين الوطنيين عبدالحميد الدبيسي، وحسين صنفيري، ونور الجهني، ومحمد العبدالله، بمشاركة 44 لاعباً يمثلوا المدرستين.