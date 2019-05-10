شكرا لقرائتكم «كاف» يرفض التماس الزمالك.. والأهلي يخشى سموحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة - محمد فتحي | منذ 56 دقيقة في 10 مايو 2019 - اخر تحديث في 10 مايو 2019 / 18:26

رفض الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) التماس نادي الزمالك لرفع الإيقاف عن الحارس الأساسي محمود جنش ما يعني غيابه عن مواجهة مضيفه نهضة بركان المغربي في ذهاب الدور النهائي لكأس الكونفيديرالية في 19 الجاري، لكنه سيشارك في مواجهة الإياب بمصر في الـ 26 من الشهر ذاته.



Advertisements

وبرر رئيس النادي «الأبيض» مرتضى منصور طلب ناديه بأن الحارس لا يستحق الطرد في مباراة النجم الساحلي التونسي في إياب نصف النهائي وأن الحكم تحامل عليه ومنحه بطاقتين صفراويتين ظالمتين.

على صعيد متصل، فاز الزمالك على وادي دجلة (2-1) في مباراة مؤجلة من الجولة الـ 29 في الدوري المصري ليرفع رصيده إلى 63 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطتين عن الثاني بيراميدز، وأربع نقاط عن المتصدر الأهلي، وطالبت إدارة القلعة البيضاء الاتحاد المحلي بتأجيل مباراة الإنتاج الحربي المقررة في 15 الجاري إلى وقت لاحق، كما طابت بتأخير موعد مباراة الداخلية من الأحد القادم إلى الإثنين أو الثلثاء المقبلين لمنح اللاعبين راحة وفرصة لالتقاط أنفاسهم قبل السفر إلى المغرب.

من جانب آخر، يلتقي الأهلي مع سموحة غدا (السبت) في المرحلة الـ 32 بالدوري المصري.

ويسعى الفريق «الأحمر» إلى الفوز ورفع رصيده إلى 70 نقطة للاستمرار في الصدارة والزحف نحو الحفاظ على لقبه، فيما يسعى الفريق السكندري إلى تحسين موقعه في جدول المسابقة إذ يأتي في المركز الـ 12 برصيد 35 نقطة. ونفى مدير الكرة بالأهلي طلب المدير الفني الأوروغوياني مارتن لاسارتي التعاقد مع مهاجمين جدد، مؤكدا ثقته في اللاعبين الحاليين المغربي وليد أزارو والنيجيري جونيور أغايي، والمحليين صلاح محسن ومروان محسن وعمرو جمال.