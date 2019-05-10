شكرا لقرائتكم عبد المنصف يرد على شائعات التفويت للزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد عبد المنصف حارس وادي دجلة ان فريقه يقدم مستوي جيد في بطولة الدوري العام، مبديا رضاه علي المستوي الذي يقدمه.

وقال عبد المنصف في تصريحات لبرنامج كورة كل يوم المذاع علي قناة مصر الأولي :"قدمنا مباراة جيدة أمام الزمالك..اتهامي بالتفويت امر ساذج وتافه ولا يمكنني الرد علي تفاهات السوشيال ميديا..انتمائي للزمالك ليس مبرر للتفويت للفريق الأبيض خاصة وان موقف وادي دجلة في بطولة الدوري العام لازال متأزمآ ولكن تفسيري ان جماهير الأهلي كانت تمني النفس بايقاف دجلة لمسيرة الزمالك خاصة وان الفريق الدجلاوي يقدم مستويات جيدة.