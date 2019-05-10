شكرا لقرائتكم مدفع الإفطار.. خمس منتخبات عربية بعشرة ألقاب إفريقية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يخوض خمس منتخبات عربية بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر فى الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو، وهم كل من منتخب مصر، الجزائر، منتخب المغرب، تونس ومنتخب موريتانيا.
وكان كل من تونس والمغرب والجزائر قد حصلا على لقب البطولة مرة واحدة لكل فريق، حيث حصدت الجزائر على اللقب عام 1990، وفى 2004 حصلت تونس على اللقب، وفى 1976 حصلت المغرب على اللقب، بينما كان لمصر النصيب الأكبر بسبعة ألقاب.
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