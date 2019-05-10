نجوم الزمالك تلبي أمنية أحد الأطفال المرضي في مستشفي 57357...

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جدة - عمرو شويل لبى عدد من نجوم نادى الزمالك أمنية أحد الأطفال المرضى فى مستشفى 57357، بعد ما قام هؤلاء اللاعبين بزيارته فى المستشفة تلبية لرغبته.
وزار عدد من اللاعبين على رأسهم محمود كهرا، محمد إبراهيم، حازم إمام، ومحمد عنتر، بالإضافة إلى مدير الكرة إسماعيل يوسف بزيارة الطفل أحمد حمدى عبد الونيس فى مستشفى 57357 والذى يعانى من مرض سرطان الدم "لوكيميا".
وكان أمنية الطفل أن يقابل نجوم الزمالك، وهو ما حققه هؤلاء اللاعبون تلبية لرغبته والتى قد تكون عاملا مساعدا فى رفع حالته المعنوية من أجل الشفاء.
زيارة نجوم الزمالك
الطفل المريض
كهربا
نجوم الزمالك مع احد الأطفال
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