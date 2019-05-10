شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة: مباراة الزمالك والداخلية فى موعدها ولن تؤجل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف مسئولو اتحاد الكرة، أن مباراة الزمالك و الداخلية فى موعدها المقرر له الأحد المقبل في موعدها ولم و لن يتم تأجيلها.
ترددت أنباء قوية عن عن تأجيل أو ترحيل مباراة الزمالك و الداخلية بناء علي طلب الزمالك الذي يستعد للمشاركة في نهائى البطولة الكونفدرالية يومي 19 بالمغرب ثم 26 بالإسكندرية ببرج العرب.
تقام مباراة الزمالك و الداخلية في الجولة الثانية والثلاثين للدوري باستاد بتروسبورت.
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