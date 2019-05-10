شكرا لقرائتكم 20 لاعباً فى القائمة النهائية للمنتخب فى أمم إفريقيا.. تعرف عليهم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر، على 20 لاعبا من القائمة النهائية التى سيخوض بها بطولة أمم أفريقيا 2019 والمكونة من 23 لاعبا، والتى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتي 19 يوليو المقبلين .

وتنص اللائحة على اختيار المنتخب لـ23 لاعبا للمشاركة فى بطولة أمم أفريقيا و إخطار الاتحاد الأفريقي بالقائمة النهائية رسمياً يوم 11 يونيو المقبل ، مع إمكانية تغيير لاعب واحد قبل مباراة الإفتتاح بـ24 ساعة عن طريق تقرير طبي فقط.

واللاعبون الذى استقر أجيري عل ضمهم هم:

حراسة المرمى : أحمد الشناوى "بيراميدز" وعلى أن يكون الحارس الأساسي فى أمم أفريقيا – محمد الشناوى " الأهلي " – محمود جنش " الزمالك "

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الدفاع :أحمد حجازي – باهر المحمدي – محمود علاء – أيمن أشرف – عمر جابر – أحمد المحمدي – محمد هاني .

خط الوسط : محمد النني – طارق حامد – نبيل عماد دونجا – عمرو وردة – تريزيجيه – محمد صلاح – عبد الله السعيد – وليد سليمان

الهجوم : أحمد حسن كوكا – مروان محسن.

وهناك مفاضلة بين 11 لاعب على التواجد فى الـ3 مقاعد المتبقية وهم : محمد عواد وأحمد على وعلى جبر وعمرو السولية وعبد الله جمعة ومحمود حمدي الونش ورمضان صبحي و على غزال و كريم حافظ و عمار حمدي و صلاح محسن و مصطفى محمد .