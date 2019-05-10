شكرا لقرائتكم طنطا يسعى لتحصين حارسه إسلام طارق بتمديد عقده... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كثف مجلس إدارة نادى طنطا المفاوضات مع إسلام طارق حارس مرمي الفريق لتمديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل.
ويسعى مسئولو طنطا لتمديد عقد إسلام طارق لثلاثة مواسم إضافية لقطع الطريق علي الأندية التي ترغب في التعاقد مع الحارس الذي ساهم في عودة طنطا للدوري الممتاز عقب الهبوط في الموسم الماضى.
من جانبه طلب إسلام طارق الحصول على مليون ونصف في الموسم مقابل تمديد عقده لموسم واحد فقط مع وضع شرط جزائي يضمن للاعب الرحيل في اي وقت عن صفوف النادي .
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