شكرا لقرائتكم لطفى يفضل العودة لإنبى عن المقايضة مع عامر الإنتاج... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يفضل على لطفى حارس مرمى الأهلى العودة إلى ناديه السابق إنبى حال رحيله عن الأهلى فى الانتقالات الصيفية القادمة عن الدخول فى صفقة تبادلية بموجبها ينتقل إلى الإنتاج الحربى وينضم عامر عامر حارس الفريق الحربى إلى النادى الأهلى.

كان مسئولو النادى الأهلى قد دخلوا فى مفاوضات مباشرة مع مسئولى الأهلى لشراء خدمات عامر عامر ولكنهم طلبوا الحصول على خدمات على لطفى للموافقة على بيع حارسه الأساسى.

وقد تهدد رغبة لطفى فى رفض الانتقال إلى الإنتاج الحربى إجراءات تعاقد القلعة الحمراء مع عامر عامر، لرفض الإنتاج التفريط فيه بدون الحصول على حارس بديل.