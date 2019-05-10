شكرا لقرائتكم فولهام يعين سكوت باركر مدرباً دائماً للفريق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن فولهام الذي هبط من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الجمعة تعيين سكوت باركر المدرب المؤقت للفريق مدربا دائما.
وقال شهيد خان مالك فولهام في بيان: كان سكوت شجاعا بقبوله هذا التحدي بالغ الصعوبة في فبراير عندما تم تعيينه مدربا مؤقتا.
وأضاف: منذ ذلك الوقت وبمرور الأيام، أصبحنا بدون شك ناديا كرويا أفضل سواء خلال التدريبات أو في المباريات.
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