شكرا لقرائتكم فولهام يعين سكوت باركر مدرباً دائماً للفريق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن فولهام الذي هبط من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الجمعة تعيين سكوت باركر المدرب المؤقت للفريق مدربا دائما.

وقال شهيد خان مالك فولهام في بيان: كان سكوت شجاعا بقبوله هذا التحدي بالغ الصعوبة في فبراير عندما تم تعيينه مدربا مؤقتا.

وأضاف: منذ ذلك الوقت وبمرور الأيام، أصبحنا بدون شك ناديا كرويا أفضل سواء خلال التدريبات أو في المباريات.