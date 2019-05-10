شكرا لقرائتكم يايا توريه يعلن اعتزاله ويتجه إلى التدريب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قرر لاعب خط الوسط الإيفواري يايا توريه، الذي لعب هذا الموسم ضمن صفوف نادي أولمبياكوس اليوناني، وضع نهاية لمسيرته الرياضية، وذلك حسبما أعلن وكيل أعماله دميترو سيليوك، الذي أكد في الوقت نفسه أن النجم الكبير يرغب في العمل كمدرب في المستقبل.

وقال سيليوك عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": أنهى يايا توريه مسيرته كلاعب، وسيبدأ مسيرته كمدرب.

وأضاف خلال مقابلة مع القناة التليفزيونية الرومانية "سبورت 24": هناك فرص في روسيا وأوكرانيا... يايا قضى مؤخرا فترة تعايش مع نادي دينامو كييف، وكان الجميع سعداء به.

وعاد النجم الإيفوراي إلى صفوف أولمبياكوس في سبتمبر الماضي، بعدما لعب بين صفوفه في موسم 2005-2006، قادما من مانشستر سيتي الإنجليزي الذي يقوده فنيا المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا، ولكن لم ينجح توريه في تقديم أوراق اعتماده مرة أخرى في أولمبياكوس وقرر النادي اليوناني الاستغناء عن خدماته وفسخ عقده في ديسمبر الماضي.