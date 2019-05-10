شكرا لقرائتكم خبر عن عبد المنصف عن طريقة أداء دجلة: "زي السيتي وبرشلونة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد عبد المنصف حارس مرمى وادي دجلة أن طريقة لعب فريقه لا تعرف التطفيش وإنما تعتمد على بناء الهجمات.

وقال عبد المنصف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كورة كل يوم الذي يقدمه الإعلامي كريم شحاتة عبر شاشة الأولى: « طريقة لعب دجلة مثل برشلونة ومانشستر سيتي تعتمد على بناء الهجمات بداية من حارس المرمى».

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وأضاف: « مباريات الأهلي والزمالك تحظى بأعلى نسب مشاهدة ومن مصلحتي الظهور بشكل جيد فيهما» قائلا: « تاكيس جونيس المدير الفني لدجلة أول من طالبني بعد الخطأ بعدم تشتيت الكرة وبناء الهجمة».

وخسر وادي دجلة أمام الزمالك بهدفين مقابل هدف ضمن مؤجلات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.