شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. محمد عبد المنصف يرد على اتهام التفويت للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رد محمد عبد المنصف قائد وادى دجلة على شائعات تفويت مباراة فريقه ضد الزمالك لفريقه السابق وتعمد إهداء الثلاث نقاط للفريق الأبيض، لقراءة الرد اضغط هنا..

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