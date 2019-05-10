شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. هل يكون كريم عريبى صفقة الأهلى فى الصيف المقبل ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل الجزائرى كريم عريبى مهاجم النجم الساحلى التونسى دائرة المرشحين لتدعيم هجوم الأهلى فى الانتقالات الصيفية القادمة، بعد المستويات القوية التى قدمها اللاعب مع النادى التونسى سواء فى بطولة الكونفدرالية أو البطولة العربية. Advertisements

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