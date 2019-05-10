سوبر كورة.. من يكون "هوجان" الكرة المصرية بطل الدورى.. وهل يُحسم الدرع بـ"لمس أكتاف"؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع اشتعال الدراما الرمضانية بين المسلسلات المطروحة على الشاشة الصغيرة، ومحاولة كل فريق عمل مسلسل استقطاب أكبر عدد من المشاهدات، ويكون نجم الشباك الأول فى سوق الأعلى مشاهدات سواء على التلفزيون أو اليوتيوب، تشتعل المنافسة أيضا على لقب الدورى المصرى فى النسخة 60 من عمر المسابقة، لقراءة التقرير كامل اضغط هنا..

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